toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА НАЦИЙ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

2 марта 18:53 9 Читати українською
Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити – видео гола и обзор матча / Фото Манчестер Сити

Шеффилд Уэнсдей принимаk Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор матча Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити.

 
Серхио Агуэро 53’
53’ Серхио Агуэро

Скромный представитель Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей может гордиться результатом матча против действующего чемпиона Англии, но отнюдь не своей игрой.

Манчестер Сити – Арсенал: известна новая дата матча команды Зинченко

Гости почти не отдавали мяч сопернику на протяжении всего поединка. На 53-й минуте Менди разрезным пасом нашел в штрафной соперника Агуэро, а аргентинец забил единственный и победный мяч во встрече.

Манчестер Сити шагает в четвертьфинал за очередным трофеем.

Манчестер Сити прошел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии – конкурент Зинченко создал решающий гол и стал лучшим

blog_ava
Михайличенко объяснил, почему Кадар стал не нужен Динамо
4 марта
981
Теги
Англия Видеоновости Кубок Англии 2019/20 Манчестер Сити Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
27
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук