Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Шеффилд Уэнсдей принимаk Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор матча Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити.

Скромный представитель Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей может гордиться результатом матча против действующего чемпиона Англии, но отнюдь не своей игрой.

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Гости почти не отдавали мяч сопернику на протяжении всего поединка. На 53-й минуте Менди разрезным пасом нашел в штрафной соперника Агуэро, а аргентинец забил единственный и победный мяч во встрече.

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