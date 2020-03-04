Манчестер Сити прошел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии – конкурент Зинченко создал решающий гол и стал лучшим

"Горожане" обыграли представителя Чемпионшипа в 1/8 финала Кубка Англии со счетом 0:1. Обзор матча Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити читайте на "Футбол 24".

На выходных Александр Зинченко вернулся в основу Манчестер Сити и завоевал с командой Кубок лиги. На матч Кубка Англии снова ожидалось появление украинца, однако Пеп Гвардиола доверил левый фланг обороны его конкуренту Бенжамену Менди. В целом "горожане" выставили против Шеффилд Уэнсдей боевой состав – чувствовалось отсутствие разве что де Брюйне и Стерлинга.

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Манчестер Сити сразу взял мяч под контроль, но ничего осмысленного создать не мог. Зато хозяева организовали первый опасный момент в игре – Мерфи справа проскочил Менди и Давида Силву, после чего подкручивал в дальний угол. Немного не хватило точности.

Гости полностью вели игру, сохраняли 80% владения мячом. Шеффилд Уэнсдей плотно оборонялся на своей половине, работая исключительно на сдерживание оппонента. Получалось неплохо, ведь стопроцентных шансов у "горожан" не было. После удара головой от Жезуса мяч разминулся со штангой, а после выстрела Мареза – полетел далеко над перекладиной.

Главным оружием Манчестер Сити в таких условиях стали стандарты Мареза. Алжирец дважды классно подавал со штрафного на голову Отаменди. Тот дважды выигрывал второй этаж, однако забить никак не удавалось – в одном из случаев "сов" спас каркас ворот. Стоунза также вывели на позицию, но его хитрый удар головой с острого угла не стал результативным.

Во втором тайме картина матча не изменилась: Манчестер давил, Шеффилд терпел. Гости на первых минутах после перерыва могли забивать не раз. Агуэро и Бернарду Силва завершили перспективные атаки слабыми ударами. Ничего особенного, но по крайней мере парни Гвардиолы начали попадать в створ.

Сити пытался растягивать андердога. Важную роль в этом играл Менди, который всегда сохранял ширину на левом фланге и эффективно использовал свободное пространство. Сначала француз разрядил мощную пушку – голкипер кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

А потом Бенжамен выдал классный вертикальный пас в штрафную на Агуэро, разрезав всю оборону. Серхио открыл счет во встрече (было подозрение на офсайд, но VAR на матче не работал). Их связка выглядела очень неплохо – Менди постоянно искал впереди Куна, чтобы отдать пас на обострение.

В общем тактика Манчестер Сити существенно отличается, когда левый фланг обороны закрывают Зинченко или Менди. Украинец активно участвует в розыгрыше мяча – с ним команда стягивает соперника на эту половину поля и резко переводит на противоположную. Француз же значительно больше настроен на обострение – ему наоборот освобождают зоны для кроссов и передач под удар.

Сегодня Менди в атаке выглядел прилично, а в обороне его просто не проверили. Статистический портал SofaScore назвал его лучшим игроком матча! Следующий поединок Манчестер Сити проведет в воскресенье против Манчестер Юнайтед. У Зинченко меньше шансов попасть в основу, чем у его веселого партнера. Скорее всего, в дерби будет играть Менди, а Саше придется ждать Лиги чемпионов и Реала.

В нынешнем матче подопечные Гвардиолы так и не позволили Шеффилд Уэнсдей что-то создать у своих ворот. Впрочем, сами также не забили даже второго гола. Марез с регулярностью в 10 минут наносил острые удары, однако некоторые были неточными, некоторые брал голкипер. Мог забивать Родри, но и здесь вратарь был на высоте.

В конце встречи Шеффилд Уэнсдей попытался включить высокий прессинг и спасти матч, но ошибками звездных соперников команда Гарри Монка не воспользовалась. Манчестер Сити ограничился минимальной победой и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

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