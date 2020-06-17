Шеффилд удержал ничью с Астон Виллой на выезде – гостям не засчитали чистый гол

В первом матче после возвращения АПЛ Шеффилд не смог переиграть Астон Виллу.

Астон Вилла ведёт отчаянную борьбу за выживание, а Шеффилд в не менее плотной борьбе претендует даже на Лигу чемпионов, поэтому рубка ожидалась серьёзная. Впрочем, в первом тайме на поле была только бирмингемская команда – гости не нанесли ни одного удара, кроме неточного замыкания Игана на 2-й минуте. "Вилланы" явно преобладали в активности – на 4-й и 16-й минутах Иган и Хурихейн стреляли в створ из пределов штрафной, а ещё трижды хозяева замыкали подачи с углового ударами метров с шести (неточно).

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Наиболее скандальный эпизод встречи произошёл на 42-й минуте, когда голкипер Астон Виллы поймал подачу на дальнюю штангу, однако рухнул вместе с ней за ворота. Гол был очевиден, но у арбитра Майкла Оливера не сработала технология GoalLine – она ​​просигнализировала взятие ворот только в перерыве поединка!

Второй тайм проходил в том же русле. У Астон Виллы прошло три удара в створ с близких дистанций и ещё один неточный – Шеффилд же не отвечал ничем до 69-й минуты, когда Макбёрни дали пробить метров с пяти после углового (голкипер справился). В последующие 20 минут ничего интересного на поле не возникало, хотя Астон Вилла всё так же была активнее. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Шеффилд, набрав 44 очка, обошел Вулверхэмптон и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Астон Вилла, имея в активе всего 26 пунктов, держится на предпоследней позиции. До выхода из зоны вылета бирмингемцам не хватает одного зачётного балла.

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