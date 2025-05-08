Шеффилд Юнайтед переиграл Бристоль Сити (3:0) в полуфинале Чемпионшипа за выход в АПЛ. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Полуфинал Чемпионшипа

Бристоль Сити – Шеффилд Юнайтед – 0:3

Голы: Берроуз, 45+3 (пен), Брукс, 73, О'Хара, 79

Удаления: Дики, 45 (Бристоль)

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Шеффилд в первом матче полуфинала Чемпионшипа разобрался с Бристолем. До конца первого тайма обеим командам было трудно забить. Хозяева имели абсолютное преимущество во владении, но как раз "клинки" действовали острее.

Открыть счет удалось с пенальти. Дики сфолил, а арбитр указал на отметку. Берроуз без проблем реализовал 11-метровый. После перерыва Шеффилд пытался дожать Бристоль. Голы забили перед финальным свистком. Сначала отличился Брукс, а затем О'Хара.

Ответный матч между командами состоится 12 мая.

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