Шеффилд нашел себе тренера для Чемпионшипа
27 мая 23:53 - Читати українською
Шеффилд Юнайтед официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Славиши Йокановича.
Контракт между 52-летним специалистом и клубом рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт Шеффилда.
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Ранее Йоканович возглавлял катарский СК Аль-Гарафа. До этого он также был главным тренером Партизана, Фулхэма и Уотфорда. Сербский специалист уже имел опыт выхода в АПЛ с "котеджерами".
Напомним, что по результатам сезона АПЛ 2020/2021 Шеффилд Юнайтед занял последнюю строчку чемпионата и вылетел в Чемпионшип.
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