Шеффилд лежал на дне таблицы, не зная побед в течение четырех туров и отстав от спасительной 17-й строчки на восемь очков. При таких условиях даже ничья в домашке с Вест Хэмом была недопустимой, однако уже на 28-й минуте "блейдс" пропустили гол – это Корне расстрелял ворота с близкого расстояния, сыграв на добивании после заблокированного удара Ингза.

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Таким образом, Шеффилд пропустил 50 голов за 21 матч АПЛ. Худший темп пропуска голов в турнире демонстрировал только Барнсли (50 за 19 туров) – и это случилось аж в сезоне 1997/98. Впрочем, хозяева смогли отыграться перед перерывом усилиями Бреретона. Бен стал 10-м чилийцем, которому удалось отличиться в АПЛ, и первым после Алексиса Санчеса (последний раз забивал в 2018-м).

Ничейный счет держался долго. В какой-то момент показалось, что "блейдс" удастся зацепиться за очки, однако на 78-й минуте они привезли себе пенальти. Уорд-Праус уверенно его реализовал – 1:2! Вест Хэм вырвался вперёд, не отпуская результат до самого конца основного времени и до конца шести компенсированных минут.

Впрочем, в эндшпиле встречи команды получили по удалению, поэтому пришлось переиграть чуть больше. И на 8-й компенсированной Шеффилд добился грандиозного успеха, заработав пенальти – это голкипер Ареоля сфолил, да ещё и получил травму. Вместо него вышел Фабиански, однако спасти от гола Макберни с пенальти Лукашу не удалось. 2:2!

Сразу после этого Вест Хэм пошел в атаку и претендовал на свое пенальти. Ахмедходжич прихватил Боуэна и вместе с ним упал в штрафной, но арбитр проигнорировал эпизод. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 35 очков, оставшись на шестой позиции в турнирной таблице. Приблизиться к зоне ЛЧ "молотобойцам" не удалось – она осталась на расстоянии восьми очков. Шеффилд – двадцатый.

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