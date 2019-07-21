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Шеффилд Юнайтед за рекордную сумму подписал форварда Борнмута Муссе

16:16 45 Читати українською
Шеффилд Юнайтед за рекордную сумму подписал форварда Борнмута Муссе
Лис Муссе / ФК Шеффилд Юнайтед

Новичок АПЛ Шеффилд Юнайтед официально оформил трансфер нападающего Лиса Муссе.

Французский форвард перешел в Шеффилд Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

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После успешного прохождения медосмотра Муссе подписал 3-летний контракт с "клинками". Ориентировочная стоимость трансфера нападающего – 10 млн фунтов. Это делает его самым дорогим приобретением в истории команды из Южного Йоркшира.

Лис Муссе является воспитанником Гавра. В Борнмуте он провел 3 сезона, в течение которых успел провести 58 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

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Англия Трансферы Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Борнмут Борнмут Лис Муссе Лис Муссе Трансферы Чемпионата Англии
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