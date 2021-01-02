Матч с Кристал Пэлас стал 17-м подряд в текущем сезоне, где Шеффилд Юнайтед не смог одержать победу, сообщает Opta.

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Предыдущее антидостижение принадлежало Куинз Парк Рейнджерс, который в сезоне 2012/13 не побеждал 16 туров подряд.

Отметим, что Шеффилд является главным претендентом на вылет, имея всего 2 очка в активе после 17 туров.

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