Шеффилд Юнайтед просматривает воспитанника МЮ – он вырос с Лингардом, был талантливее Погба и получил последний шанс

Полузащитник Рэйвел Моррисон тренируется вместе с новичком английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед. В свое время он считался самым большим талантом Манчестер Юнайтед.

26-летний хавбек и еще несколько игроков прибыли к "клинкам" на просмотр. Об этом сообщил официальный твиттер Шеффилд Юнайтед.

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Моррисон сейчас находится без клуба, оставив Эстерсунд после всего 6-ти матчей в футболке шведского клуба. До этого он так и не смог стать своим в мексиканском Атласе, Куинз Парк Рейнджерс, Лацио, Кардиффе, Бирмингем Сити и Вест Хэме.

"Посмотрим, какие последствия это будет иметь. Это может серьезно помочь нам обоим", – заявил наставник новичка АПЛ Крис Уайлдер.

Почти 10 лет назад в академии Манчестер Юнайтед снова собралось сильное поколение, которое должно было вскоре стать фундаментом новой команды, первой в эру после Фергюсона. Там были Джесси Лингард и Поль Погба, но самым большим талантом считался именно Моррисон. В него верил сам сэр Алекс и откровенно говорил звездным ветеранам Скоулзу и Гиггзу, что Рэйвел – лучший юниор, которого ему довелось видеть в жизни. Однако, вовремя стать профессионалом он так и не сумел...

"К сожалению, есть примеры игроков, которые имеют задатки, похожие на Райана Гиггза и Криштиану Роналду, но, несмотря на огромный талант, они недостаточно эмоционально или психологически сильны для того, чтобы побороть своих внутренних демонов. Рэйвел Моррисон может быть одним из самых досадных примеров. Он был талантливее каждого парня, которого мы когда-либо подписывали. Но он продолжал вляпываться в неприятности. Было очень больно продавать его в Вест Хэм в январе 2012-го – он мог стать фантастическим игроком. Но в течение нескольких лет проблемы за пределами поля только накапливались, и у нас не осталось выбора, кроме как перерезать пуповину", – признался сэр Алекс в своей автобиографии.

В каждом следующем клубе Моррисон периодически демонстрировал, что действительно является бриллиантом. Однако, он часто конфликтовал с тренерами и как магнит притягивал новые проблемы. Сейчас ему 26, и если он останется в Шеффилде, то это может быть последний для хавбека шанс избавиться от ярлыка невероятного таланта, который так и не повзрослел.

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