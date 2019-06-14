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Шеффилд Юнайтед предложил контракт Антонио Валенсии

12:54 41 Читати українською
Шеффилд Юнайтед предложил контракт Антонио Валенсии
Антонио Валенсия / Фото 90Min

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия может остаться в АПЛ.

Новичок чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед хочет усилиться опытным защитником Антонио Валенсией, сообщает The Daily Mail.

Манчестер Юнайтед объявил об уходе Валенсии

По информации издания, руководство Шеффилда уже предложило контракт бывшему капитану Манчестер Юнайтед.

Ранее, 33-летний эквадорец заявлял, что после ухода из лагеря "красных дьяволов" хочет продолжить карьеру на родине.

Напомним, Антонио защищал цвета МЮ с 2009 года. В прошлом сезоне АПЛ Валенсия провел 6 матчей.

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