Шеффилд Юнайтед предложил контракт Антонио Валенсии

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“Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу
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Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"Испания — 14:14 107
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Вирт официально вернулся в ВересВторая лига — 14:00 73
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Зинченко подорожал на треть и сравнялся с Ярмоленко по трансферной стоимостиАнглия — 12:40 292
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Малиновский может перейти в Аталанту – за него предлагают 12 млн евроИталия — 11:46 217