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Шеффилд Юнайтед подписал экс-защитника Ливерпуля Робинсона

21 января 22:56 46 Читати українською
Шеффилд Юнайтед подписал экс-защитника Ливерпуля Робинсона
Робинсон и Уайлдер / ФК Шеффилд Юнайтед

Воспитанник английского Ливерпуля Джек Робинсон стал игроком Шеффилд Юнайтед.

На Брэмолл Лейн левый бек перебрался из Ноттингем Форест. О трансфере объявил официальный сайт "клинков".

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Робинсон подписал с шеффилдцами контракт на 2,5 года. Он стал вторым приобретением Юнайтед в январе после звездного Джека Родуэлла. Стоимость перехода на данный момент неизвестна.

В нынешнем сезоне Джек Робинсон провел 19 матчей во всех турнирах. Защитник является воспитанником Ливерпуля. Также он выступал за Вулверхэмптон, Блэкпул, Куинз Парк Рейнджерс и Хаддерсфилд.

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