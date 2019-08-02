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Шеффилд Юнайтед обновил собственный трансферный рекорд – подписан лидер Суонси

15:16 39 Читати українською
Шеффилд Юнайтед обновил собственный трансферный рекорд – подписан лидер Суонси
Оливер Макберни (слева) / ФК Шеффилд Юнайтед

Новичок АПЛ Шеффилд Юнайтед подписал форварда Оливера Макберни. Ранее он защищал цвета Суонси.

"Клинки" подписали лучшего бомбардира валлийского клуба, сообщает официальный сайт Шеффилд Юнайтед.

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Макберни подписал с новичками Премьер-лиги контракт на 4 года. Суонси получит за трансфер ориентировочно 20 млн фунтов. Эта сумма является рекордной для Юнайтед. В июле клуб подписал форварда Борнмута Муссе за вдвое меньшую сумму.

В прошлом сезоне Оливер Макберни провел 42 матча в Чемпионшипе, в которых забил 22 мяча. Ранее шотландец защищал цвета Брэдфорда, Честера, Ньюпорта, Бристоль Роверс и Барнсли.

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Англия Оливер Макберни Оливер Макберни Суонси Суонси Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Трансферы Трансферы Чемпионата Англии
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