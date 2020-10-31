Шеффилд традиционно не планировал сдаваться на откуп фавориту. Однако Ман Сити все же владел преимуществом и закономерно открыл счет на 28-й минуте. Кайл Уокер классно выстрелил издали точно в угол ворот. Этот гол так и остался единственным в этой игре.

Манчестер Сити без Зинченко одолел Шеффилд Юнайтед с антирекордом при Гвардиоле – конкурент украинца стал лучшим

Победа принесла команде Пепа Гвардиолы очередные три очка и позволила подняться на 7-е место в турнирной таблице. Шеффилд остался предпоследним.