Пушка Уокера в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
17:35 - Читати українською
Шеффилд Юнайтед уступил Манчестер Сити в 7 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити.
завершено
28’ Кайл Уокер
Шеффилд традиционно не планировал сдаваться на откуп фавориту. Однако Ман Сити все же владел преимуществом и закономерно открыл счет на 28-й минуте. Кайл Уокер классно выстрелил издали точно в угол ворот. Этот гол так и остался единственным в этой игре.
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Победа принесла команде Пепа Гвардиолы очередные три очка и позволила подняться на 7-е место в турнирной таблице. Шеффилд остался предпоследним.
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