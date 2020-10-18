В рамках 5-го тура АПЛ Фулхэм на выезде расписал мировую с Шеффилдом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 5-й тур

Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 1:1

Голы: Шарп, 85 (пенальти) – Лукман, 77

Нереализированый пенальти: Митрович, 57

Кристал Пэлас – Брайтон – начало в 16:00

Лестер Сити – Астон Вилла – начало в 21:15

Шеффилд Юнайтед принимал Фулхэм. Еще в первом тайме обе команды могли открывать счет, но "дачников" каждый раз спасал голкипер, а "клинки" неплохо действовали в обороне. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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После перерыва гости могли выйти вперед благодаря пенальти, но его не смог реализовать Митрович – его удар пришелся в перекладину. На 77-й оборона Шеффилда таки провалилась и сквозь трех защитников прорвался Лукман, который ударом под перекладину вывел Фулхэм вперед. Под занавес встречи в штрафной сфолил Митрович, за что рефери наказал его одиннадцатиметровым. Возможность сравнять счет не упустил Шарп. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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