Шеф-повар Шахтера: Бразильцы едят гречку, борщ, винегрет

Шеф-повар Шахтера рассказал о кулинарных вкусах бразильцев "горняков".

"Какие блюда преобладают в нашем меню? Кухня смешанная – как украинская, так и европейская. Бразильцы очень быстро привыкают к нашему меню. Борщ едят, гречку, винегрет, сало не давал, но, сомневаюсь, что они бы его ели.

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Капризных в этом плане ребят нет. Африканские футболисты не едят ничего, связанного со свининой, даже ветчину", – цитирует шеф-повара Шахтера iSport.

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