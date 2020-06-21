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Шеф-повар сборной Украины назвал топ-5 самых популярных блюд в Шахтере

10:43 - Читати українською
Шеф-повар сборной Украины назвал топ-5 самых популярных блюд в Шахтере
Любомир Тошич / ФК Шахтер

Главный повар сборной Украины и донецкого Шахтера Любомир Тошич рассказал о вкусах "горняков".

"Вкусы у всех разные и о них не спорят. Но лосось – вне конкуренции. Также курица и индейка в разных вариантах приготовления.

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Из гарниров – ризотто, паста, гречка. Также различные салаты, борщ, куриный суп, крем-супы. Вот это фавориты", – сказал Тошич в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Любомир родился в Сербии, но последние 15 лет живет в Украине. В 2012-2017 годах он был шеф-поваром Днепра. Сейчас готовит для Шахтера и сборной Украины.

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