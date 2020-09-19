Первый тайм прошел без голов, однако с очень неплохими попытками – стоит отметить удар Ситчинавы через себя в конце первой половины. После перерыва Десна вышла вперед в счете: после подачи углового Будковский пяткой направил мяч в ворота, а Гитченко буквально занес его в ворота. Ответ Ингульца получился не менее красивім: Ситичинава принял мяч за штрафной площадкой, развернулся и мощно пробил в ближнюю девятку.

Десна не дожала Ингулец – два шедевра в стиле Ибрагимовича и тревожный "звоночек" перед стартом в Лиге Европы

Таким образом, Ингулец набрал второе очко в трех турах, расположившись на 10 месте. Десна набрала 5 пунктов и поднялась на четвертое место.