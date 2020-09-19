Шедевры в стиле Златана в видеообзоре матча Ингулец – Десна – 1:1
Десна не смогла победить новичка УПЛ Ингулец в матче 3-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Десна.
Первый тайм прошел без голов, однако с очень неплохими попытками – стоит отметить удар Ситчинавы через себя в конце первой половины. После перерыва Десна вышла вперед в счете: после подачи углового Будковский пяткой направил мяч в ворота, а Гитченко буквально занес его в ворота. Ответ Ингульца получился не менее красивім: Ситичинава принял мяч за штрафной площадкой, развернулся и мощно пробил в ближнюю девятку.
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Таким образом, Ингулец набрал второе очко в трех турах, расположившись на 10 месте. Десна набрала 5 пунктов и поднялась на четвертое место.