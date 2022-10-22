Александрия без особых проблем одолела Львов (2:0) в 9-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команды обменялись всего одними острыми моментами за 45 минут. Уже в добавленное арбитром время Калитвинцев подавал в штрафную, но так закрутил, что сфера влетела в ворота львовян.

Александрия одолела Львов и ворвалась в топ-3 УПЛ – два роскошных гола от экс-игроков Динамо