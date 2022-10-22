Шедевры Цурикова и Калитвинцева в видеообзоре матча Александрия – Львов
21:18 - Читати українською
Александрия без особых проблем одолела Львов (2:0) в 9-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Команды обменялись всего одними острыми моментами за 45 минут. Уже в добавленное арбитром время Калитвинцев подавал в штрафную, но так закрутил, что сфера влетела в ворота львовян.
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Удвоить преимущество удалось Цурикову. Андрей принял мяч после подачи Калитвинцева и вторым косанием пробил в дальний угол ворот Ильющенкова. Победа позволила Александрии набрать 16 зачетных баллов и запрыгнуть на третье место турнирной таблицы УПЛ. Львов остался 13-м с пятью очками.
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