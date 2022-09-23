Дания потерпела поражение от Хорватии (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм прошел по сценарию Хорватии. Вот только забить хозяевам не удалось. Однако они исправили ситуацию сразу после перерыва. Попытался спасти свою команду Кристиан Эриксен. Однако шедевр датчанина оказался напрасным, ведь очень быстро "клетчатые" снова вышли вперед.

Хорватия во второй раз обыграла Данию – шедевра Эриксена оказалось мало, чтобы выйти в финал Лиги наций

Финальный свисток зафиксировал победу Хорватии, которая благодаря этим трем очкам вышла на первое место группы. У Дании на один зачетный пункт меньше. В последнем туре группового этапа эти команды в параллельных матчах выяснят, кому достанется путевка в финал Лиги наций.