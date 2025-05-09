В четверг, 8 мая, состоялся повторный полуфинал Лиги конференций между Фиорентиной и Бетисом (2:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

На 30-й минуте Антони открыл счет великолепным ударом со штрафного, но еще до перерыва Госенс успел оформить дубль, выведя свою команду вперед.

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Но настоящим героем вечера стал форвард Бетиса – Антони. В компенсированное время бразилец молниеносно разогнал атаку и отдал точную передачу на Абде Эззалзули, оформив показатель гол + пас в матче. Таким образом, Бетис пробился в финал Лиги конференций, где сыграет против Челси.

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