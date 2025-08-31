Шедевральный хет-трик Невеша, ассист Забарного рукой сопернику и гений Шевалье в видеообзоре матча Тулуза – ПСЖ – 3:6
ПСЖ и Тулуза устроили дикую перестрелку в 3-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.
Уже за стартовые полчаса ПСЖ вел в счете 4:0. Жоау Невеш дважды забил эффектными бисиклетами, Барколя использовал суперпас Руиса, а Дембеле реализовал пенальти. Забарный принял участие в первом голе.
Забарный приобщился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным
Под занавес тайма ПСЖ несколько расслабился. Подопечные Луиса Энрике позволили забить Крессвеллу и "привезли" пенальти. Тут наступил звездный час Шевалье – кипер парижан парировал оба удара игроков Тулузы с 11 метров (рефери заставил перебивать из-за преждевременного забегания Невеша в штрафную площадь).
У Дембеле проблем с исполнением пенальти не было, поэтому после перерыва он быстро оформил дубль. У Невеша еще лучше – хет-трик роскошным ударом в девятку! ПСЖ снова начал бездельничать в конце, пропустив 2 гола. Забарный рукой случайно ассистировал Гбохо. В итоге "теннисная" победа чемпиона со счетом 6:3.