Шедевральный гол воспитанника Баварии в видеообзоре матча Кельн – Аугсбург – 0:2
09:38 - Читати українською
Аугсбург обыграл Кёльн в рамках 15-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Андре Хан 72’
Никлас Дорш 88’
72’ Андре Хан
88’ Никлас Дорш
Перед отчетным матчем Аугсбург находился в зоне вылета, но сумел выбраться на 14 место в турнирной таблице благодаря неожиданной победе над Кельном.
Аугсбург обыграл Кельн и оторвался от зоны вылета
Командам долго не удавалось открыть счет. Только в конце поединка Аугсбург смог отличиться дважды. Особо следует отметить гол Никласа Дорша. Воспитанник Баварии отважился на безумный удар издалека. Этот шедевр закрепил победу и помог избежать нервной концовки.
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