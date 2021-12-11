Аугсбург обыграл Кёльн в рамках 15-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Перед отчетным матчем Аугсбург находился в зоне вылета, но сумел выбраться на 14 место в турнирной таблице благодаря неожиданной победе над Кельном.

Аугсбург обыграл Кельн и оторвался от зоны вылета

Командам долго не удавалось открыть счет. Только в конце поединка Аугсбург смог отличиться дважды. Особо следует отметить гол Никласа Дорша. Воспитанник Баварии отважился на безумный удар издалека. Этот шедевр закрепил победу и помог избежать нервной концовки.