Пока сборная Франции забивала лишь с пенальти и после автоголов, она проходила дальше. Стоило команде Дидье Дешама наконец-то забить с игры, как "Ле блё" вылетела с Евро-2024. В этом плане гол Рандаля Коло Муани на восьмой минуте встречи стал "роковым" – форвард ПСЖ отличился после голевой передачи Килиана Мбаппе.

Испания стала первым финалистом Евро-2024 – шедевральное шоу Ямала принесло волевую победу над Францией

Сборная Испании не стала откладывать отыгрыш в долгий ящик – и к 25-й минуте уже повела в счёте. Сначала Ламину Ямалу удался гол в стиле Лионеля Месси, а затем Дани Ольмо, как и в матче с Германией, забил не менее ключевой мяч для своей команды.

2:1 – Испания выходит в финал и ждёт, когда Англия и Нидерланды определят между собой её соперника.