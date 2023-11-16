Швеция без шансов проиграла Азербайджану в рамках 9 тура квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 9-й тур

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Завершающие матчи квалификации всегда интересны – команды либо борются за выход в плей-офф, либо не испытывают давления и играют в свое удовольствие. Отсутствие турнирной мотивации позволило расцвести Азербайджану, сенсационно разгромившему Швецию.

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Хозяева забили два быстрых гола, но говорить будут о финальном аккорде. Махмудов, находясь рядом с центральной линией, с лета эффектно пробил по воротам. Для голкипера это стало неожиданностью.