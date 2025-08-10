Шедевральный гол Суханова в видеообзоре матча Оболонь – Александрия – 1:0
Оболонь победила Александрию (1:0) в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".
Первый тайм встречи Оболонь-Александрия прошел на минимальных скоростях – возможно, сказывалась жара, которая мешала игрокам активно действовать. В первой половине матча голов зафиксировано не было.
Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров
Второй тайм начался с шедевра Сергея Суханова. Полузащитник Оболони подхватил мяч после розыгрыша углового и мощно пробил с 40 метров, забив эффектный гол без шансов для голкипера Александрии. Матч так и завершился минимальной победой Оболони – 1:0.
"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном