Оболонь победила Александрию (1:0) в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый тайм встречи Оболонь-Александрия прошел на минимальных скоростях – возможно, сказывалась жара, которая мешала игрокам активно действовать. В первой половине матча голов зафиксировано не было.

Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров

Второй тайм начался с шедевра Сергея Суханова. Полузащитник Оболони подхватил мяч после розыгрыша углового и мощно пробил с 40 метров, забив эффектный гол без шансов для голкипера Александрии. Матч так и завершился минимальной победой Оболони – 1:0.

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном