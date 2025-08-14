Экс-хавбек молодежной сборной Нидерландов, родившийся в Бразилии, ошеломил Бирмингем Сити в матче Кубка английской лиги. 28-летний игрок сравнял счет, забив эффектный мяч с центра поля.

Лидер Реала забил шедевральный гол со своей половины поля в секретном матче – ВИДЕО

Видео с шедевром Хамера разместил аккаунт Jonzysufc в сети Х. Несмотря на гол Густаво, в конце концов, Шеффилд Юнайтед все же уступил Бирмингему 1:2.

Хамер прошел школу Фейеноорда, играл за Зволле, а в 2020 году перебрался в Ковентри Сити. Прошлым летом футболист подписал контракт с Шеффилд Юнайтед.

Густаво засветился и в АПЛ. Забивал в ворота Борнмута, когда там играл Илья Забарный (2:2). Ассистировал, в частности, в матчах против Брентфорда Егора Ярмолюка и Челси Михаила Мудрика.

