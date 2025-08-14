Шедевральный гол с центра поля в Кубке английской лиги – известный футболист огорчал украинцев в АПЛ (ВИДЕО)
Полузащитник Шеффилд Юнайтед Густаво Хамер отметился невероятным голом за свой клуб.
Экс-хавбек молодежной сборной Нидерландов, родившийся в Бразилии, ошеломил Бирмингем Сити в матче Кубка английской лиги. 28-летний игрок сравнял счет, забив эффектный мяч с центра поля.
Лидер Реала забил шедевральный гол со своей половины поля в секретном матче – ВИДЕО
Видео с шедевром Хамера разместил аккаунт Jonzysufc в сети Х. Несмотря на гол Густаво, в конце концов, Шеффилд Юнайтед все же уступил Бирмингему 1:2.
Хамер прошел школу Фейеноорда, играл за Зволле, а в 2020 году перебрался в Ковентри Сити. Прошлым летом футболист подписал контракт с Шеффилд Юнайтед.
Густаво засветился и в АПЛ. Забивал в ворота Борнмута, когда там играл Илья Забарный (2:2). Ассистировал, в частности, в матчах против Брентфорда Егора Ярмолюка и Челси Михаила Мудрика.
ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2