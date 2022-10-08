Милан уверенно обыграл Ювентус в матче 9-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Ювентус на Футбол 24.

У Ювентуса было два момента на старте встречи, однако Куардадо пробил мимо ворот, а Тэтэрушану справился с выстрелом Милика. Милан ответил ударом Леау после розыгрыша углового. В конце первого тайма "россонери" таки забили – Жиру пробил после подачи углового и попал в Томори. Центрбек сориентировался и расстрелял ворота Щенсны.

Милан уверенно обыграл Ювентус и догнал лидеров – туринцы наказаны за трусость, празднование шедевра в стиле Месси

После перерыва Милан удвоил преимущество. Браим Диас перехватил мяч в центре поля, пробросил мимо Бонуччи, выскочил лицом к лицу и отправил сферу в сетку ворот. Испанец отпраздновал гол в стиле Месси, а забитый мяч стал последним во встрече.