Черноморец на выезде перестрелял Мариуполь (3:2) в 4-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Открыл счет во встрече Кулаков, уверенно реализовав выход один на один. Впрочем, Черноморец быстро собрался и в ответ наколотил аж три мяча.

Черноморец одержал дебютную победу после возвращения в УПЛ, переиграв Мариуполь в матче с пятью голами

Сначала Михайленко удался мощный бильярдный удар, сразу после перерыва шедевральным голом отметился Авагимян, а через несколько минут Путря, казалось, добил Мариуполь с пенальти. Азовцы же отыграли один мяч усилиями Мишнева, но больше ничего не смогли.

3:2 – дебютная победа команды Юрия Мороза в УПЛ, которая подняла одесситов на 12 место. Мариуполь с 1 очком в активе идет пятнадцатым.