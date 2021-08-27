Шедевральные голы, фейл голкипера и неудачная копия Ибрагимовича в видеообзоре матча Черноморец – Александрия – 2:2
21:53 - Читати українською
Черноморец и Александрия расписали феерическую ничью в рамках 6 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
68’ Артур Авагимян
76’ Владислав Ванат
Максим Третьяков 72’
Денис Устименко 84’
68’ Артур Авагимян
72’ Максим Третьяков
76’ Владислав Ванат
84’ Денис Устименко
Первый тайм завершился нулями, однако второй превратился в настоящий концерт. Цуриков мог открыть счет сумасшедшим шедевром пятой в стиле Ибрагимовича – мяч попал в штангу.
Черноморец расписал боевую ничью с Александрией
Голевая феерия началась с ошибки Билыка, который пропустил легкий удар Авагимяна по центру. Александрия ответила дальним выстрелом Третьякова с рикошетом – Кучерук не имел шансов. Ванат грамотно сыграл корпусом и во второй раз вывел Черноморец вперед. На 84-й минуте Устименко поставил эффектную точку, попав точно в девятку обводным ударом – 2:2.
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