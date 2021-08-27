Черноморец и Александрия расписали феерическую ничью в рамках 6 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм завершился нулями, однако второй превратился в настоящий концерт. Цуриков мог открыть счет сумасшедшим шедевром пятой в стиле Ибрагимовича – мяч попал в штангу.

Черноморец расписал боевую ничью с Александрией

Голевая феерия началась с ошибки Билыка, который пропустил легкий удар Авагимяна по центру. Александрия ответила дальним выстрелом Третьякова с рикошетом – Кучерук не имел шансов. Ванат грамотно сыграл корпусом и во второй раз вывел Черноморец вперед. На 84-й минуте Устименко поставил эффектную точку, попав точно в девятку обводным ударом – 2:2.