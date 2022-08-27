Лацио победил Интер в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Римляне мощнее провели первый тайм и закономерно вышли вперед на 40-й минуте. Милинкович-Савич роскошной дальней передачей нашел Фелипе Андерсона, который выскочил из-за спин защитников и поразил ворота Хандановича.

Лацио нанес первое поражение Интеру в сезоне и временно возглавил Серию А

Интер отыгрался после перерыва. Защитники Лацио выбили подачу Димарко, но атака вторым темпом завершилась голом Лаутаро. "Орлы" вообще не сникли, ответив 2 своими мячами. Луис Альберто роскошной пушкой попал в девятку, а Педро поставил точку обводным ударом под штангу – 3:1.