Шедевральная пушка Альберто в видеообзоре матча Лацио – Интер – 3:1
09:45 - Читати українською
Лацио победил Интер в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
40’ Фелипе Андерсон
75’ Луис Альберто
86’ Педро Родригес
Лаутаро Мартинес 51’
40’ Фелипе Андерсон
51’ Лаутаро Мартинес
75’ Луис Альберто
86’ Педро Родригес
Римляне мощнее провели первый тайм и закономерно вышли вперед на 40-й минуте. Милинкович-Савич роскошной дальней передачей нашел Фелипе Андерсона, который выскочил из-за спин защитников и поразил ворота Хандановича.
Лацио нанес первое поражение Интеру в сезоне и временно возглавил Серию А
Интер отыгрался после перерыва. Защитники Лацио выбили подачу Димарко, но атака вторым темпом завершилась голом Лаутаро. "Орлы" вообще не сникли, ответив 2 своими мячами. Луис Альберто роскошной пушкой попал в девятку, а Педро поставил точку обводным ударом под штангу – 3:1.
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