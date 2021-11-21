Шедевральная бисиклета в видеообзоре матча Сассуоло – Кальяри – 2:2
17:42 - Читати українською
Сассуоло и Кальяри расписали ничью в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
52’ Доменико Берарди
Кейта Бальде 40’
Жоао Педро 56’
40’ Кейта Бальде
52’ Доменико Берарди
56’ Жоао Педро
Обеим командам крайне нужны очки. Кальяри только благодаря поражению Салернитаны покинул последнее место в таблице, а Сассуоло не побеждает три матча подряд. Ничья – плохой результат и для Кальяри, и для Сассуолло.
Сассуоло расписал ничью с Кальяри в матче с двумя пенальти и шедевром Кейта
Украшением отчетного поединка стал первый гол островитян. Нандес эффектно разобрался с оппонентом на фланге и подал в штрафную. Там было еще красивее. Кейта Бальде в невероятном прыжке роскошно пробил бисиклетой.
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