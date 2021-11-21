Сассуоло и Кальяри расписали ничью в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Обеим командам крайне нужны очки. Кальяри только благодаря поражению Салернитаны покинул последнее место в таблице, а Сассуоло не побеждает три матча подряд. Ничья – плохой результат и для Кальяри, и для Сассуолло.

Сассуоло расписал ничью с Кальяри в матче с двумя пенальти и шедевром Кейта

Украшением отчетного поединка стал первый гол островитян. Нандес эффектно разобрался с оппонентом на фланге и подал в штрафную. Там было еще красивее. Кейта Бальде в невероятном прыжке роскошно пробил бисиклетой.