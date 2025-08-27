Пафос прошел Црвену Звезду в квалификации плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей в ответном матче (1:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

После того, как Пафос справился с Динамо, киприоты сняли еще один большой скальп – с Црвены Звезды. "Сине-белые" одержали гостевую победу в Сербии со счетом 2:1, и должны были не проиграть дома для выхода в основной этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: Пафос после Динамо шедевром выбросил и Црвену Звезду, Буде-Глимт не допустил чудо Штурма

Но сербы забили первыми – Иванич воспользовался рикошетом от защитника и на 60-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей.

Киприоты забили в ответ на 89-й минуте. Шедевром отметился Жажа: он с лету переправил мяч в сетку ворот Матеуса после передачи Пепе Родригеша со штрафного. Эта красота стоит того, чтобы ее увидеть.