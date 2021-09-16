УЕФА назвал имя автора лучшего гола по итогам первого тура Лиги чемпионов.

Болельщики наибольшее количество своих голосов отдали нападающему Шерифа Адама Траоре, который открыл счет в матче против Шахтера.

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Малиец опередил Джордана Хендерсона (Ливерпуль), Анте Ребича (Милан) и Джека Грилиша (Манчестер Сити), сообщает пресс-служба УЕФА.

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Напомним, молдавский Шериф дебютировал в Лиге чемпионов, сенсационно обыграв Шахтер (2:0). Следующий матч команда Юрия Вернидуба проведет 28 сентября на выезде против Реала.

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