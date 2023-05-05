Украинский полузащитник Эль Пасо Локомотив Денис Костышин победил в голосовании за лучший гол недели в USL Championship, сообщает пресс-служба организации.

Костышин продолжает феерить в США – украинец голом помог своей команде одержать третью победу подряд

25-летний футболист в прошлом туре забил решающий мяч в ворота Сан-Диего Лоял, принеся своей команде третью победу подряд и четвертую в сезоне. Как следствие, Эль Пасо после 8-ми туров идет в турнирной таблице Западной конференции на четвертой строчке, набрав 13 очков.

К слову, это уже не первое признание нашего соотечественника за океаном – ранее он попадал в команду недели USL.

Напомним, в текущем сезоне Денис провел за американцев 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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