"Мы попробовали все, и мы дали все. Поверьте мне, ребятам было нелегко идти на матч, зная, что Лутон забил этот невероятный гол на 90-й минуте и что мы вылетели. Это тяжело. Но потом надо выйти на улицу и быть готовым отдать все это еще раз, быть готовым отдать все это, прежде всего, для нас, как команды, а потом, прежде всего, для Зеленой Армии там. Я думаю, что около 2 000 поездок по всей стране показывают, что мы имеем правильный характер.

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К сожалению, этого было недостаточно. Я думаю, что мы вылетаем из-за разницы мячей. Это тяжело принять, это печальный, печальный день для всех нас. Все закончилось, поэтому мы пустые и с разбитым сердцем".

Впрочем, несмотря на огромное предматчевое разочарование, Плимут смог обыграть Престон (2:1), который находится неподалеку от зоны вылета.

"Прежде всего, это было обязательство перед нами как командой, игроками и персоналом, защищать друг друга, прикрывать друг друга, быть готовыми отдать все это еще раз. Затем наше обязательство также перед Зеленой Армией, чтобы они видели команду, которая борется до конца, и мы это сделали.

Испытание на прочность характера было для всей команды. Вы выходите на поле и знаете, что вылетели, и играете с Престоном, которому есть за что играть, и вы все равно можете играть и побеждать на выезде", – цитирует Муслича Plymouth Live.

Напомним, сейчас Плимут находится на предпоследней, 23-й позиции в Чемпионшипе. В низший дивизион вылетают три последние команды в турнирной таблице чемпионата.

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