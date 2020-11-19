Звездой вечера в Нетанье стал полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон.

Сербия – Россия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Именно он на 44-й минуте получил пас от Захави на средней дистанции к воротам, продвинулся вперед, накрутил защитника и мощным выстрелом по диагонали прошил Маршалла. Несмотря на все попытки, особенно во втором тайме (12 ударов), Шотландия так и не смогла отыграться. Как следствие, обе команды остаются в дивизионе B – победителем квартета стала сборная Чехии.

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