Сборная Венгрии вырвала путевку на Евро-2020, обыграв Исландию на последних минутах. Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия – Исландия.

Квалификация Евро-2020, финал

Венгрия – Исландия – 2:1

Голы: Него, 88, Собослай, 90+2 – Г. Сигурдссон, 10

Исландцы открыли счет уже в дебюте – Гулачи выпустил мяч в ворота после удара Сигурдссона со штрафного. Казалось, викинги во второй раз подряд квалифицируются на чемпионат Европы, но на последних минутах венгры сумели перевернуть игру.

Определились все участники Евро-2020

Сначала Него сумел переправить мяч в сетку, а уже в компенсированное время мини-шедевр создал Собослай. Хавбек Зальцбурга бильярдным выстрелом из-за пределов штрафной вывел Венгрию на Евро!

Соперниками венгров в группе станут Португалия, Германия и Франция.

Венгрия запрыгнула в "группу смерти" на Евро-2020, Словакия и Шотландия последними квалифицировались на турнир

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма: