Легионер луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш получил признание за свои старания в победном матче против ЦСКА.

На сайте УЕФА завершилось голосование за лучший гол третьего тура Лиги конференций. Победу в нем одержал хавбек Будё-Глимт Патрик Берг, который попал в девятку ворот Ромы.

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Второе место болельщики отдали шедевральному мячу Аллахьяра Сайядманеша в поединке с ЦСКА София, этот гол в итоге оказался победным. Элегантная пятка Томаша Чванчары (Яблонец) против Раннерс заняла третье место, а замкнул четверку удар Пепа Бьеля (Копенгаген) в ворота ПАОКа.

Напомним, Заря одержала свою первую победу в Лиге конференций и вырвалась на третье место группы С.