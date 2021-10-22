Гол нападающего Зари Аллахьяра Сайядманеша в ворота ЦСКА София был не только победным, но и очень красивым.

Иранец стал одним из 4 претендентов на звание автора гола недели в Лиге конференций, сообщает пресс-служба УЕФА.

Красавец-гол Сайядманеша в видеообзоре матча ЦСКА София – Заря – 0:1

Конкуренты Сайядманеша – выстрел Патрика Берга (Будё-Глимт) в девятку ворот Ромы, элегантная пятка Томаша Чванчары (Яблонец) против Раннерс и удар с лету, которым Пеп Бьель (Копенгаген) шокировал ПАОК. Результаты голосования будут обнародованы до конца дня.

Напомним, Заря одержала свою первую победу в Лиге конференций и вырвалась на третье место группы С.

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