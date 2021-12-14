Поединок 16-го тура турецкой Суперлиги между Газиантепом и Фенербахче (3:2) подарил очень красивые взятия ворот.

Счет был открыт уже на 8-й минуте. Сделал это нападающий Газиентепа Жоао Фигейреду безумным ударом из центра поля, отлично поймав мяч. Затем команды обменялись голами, а ситуацию на табло сравнил Миха Зайц.

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Месут Озил сбросил под удар словенскому полузащитнику, а тот слета пробил в девятку. Это был второй шедевр во встрече. Впрочем, хозяева все же праздновали победу. Это Фигейреду оформил дубль и установил окончательный счет – 3:2.

Фенербахче остался на 5 строчке, а Газиантеп благодаря победе поднялся на 13 место турнирной таблицы турецкой Суперлиги.