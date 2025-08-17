Тоттенхэм разбил Бернли в матче 1-го тура АПЛ нового сезона (3:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Героем первого тура в матче с Бернли стал форвард Тоттенхэма Ришарлисон, который в прошлом сезоне был одним из самых критикуемых игроков "шпор". В Лондоне шутят: "Стоило дождаться сезона, который предшествует чемпионату мира, как Ришарлисон превращается в Роналдо".

В этой встрече бразилец оформил дубль, причем второй гол стал абсолютно шедевральным – Ришарлисон забил "боковыми ножницами". Добил Бернли автор единственного гола в финале Лиги Европы прошлого сезона Бреннан Джонсон.