Вест Хэм уступил Манчестер Юнайтед в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сульшер рискнул оставить Бруну Фернандеша на скамейке запасных. Как следствие – Манчестер Юнайтед после первого тайма уступал в счете.

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Португалец вышел на вторую половину встречи и сразу помог забить Полю Погба – Бруну подхватил длинный пас от голкипера и выкатил под удар французу, который из-за пределов штрафной закрутил в верхний угол.

В конце концов, Ман Юнайтед сумел забить еще дважды. Эта победа позволила манкунианцам набрать 19 очков и подняться в зону Лиги чемпионов. Вест Хэм остался на 7-й строчке.