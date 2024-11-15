Англия выиграла первый тайм благодаря голу на 7-й минуте. Мадуэке разобрал Зафейриса в изоляции и выкатил удобный прострел Уоткинсу, который завершил атаку.

Англия разгромила Грецию, взяв реванш за позор на Уэмбли – "три льва" вырвались в лидеры, Джонс забил дебютный гол

Подопечные Ли Карсли позволили грекам создать несколько своих моментов, все же не пропустили, а под занавес встречи довели счет до разгромного. Первый гол курьезный – Беллингем попал в стойку, но мяч рикошетом от Влаходимоса вернулся в ворота. Второй шедевральный – Кертис Джонс пяткой оформил свой первый гол за национальную сборную. Англия взяла уверенный реванш за поражение месячной давности и возглавила группу В2 благодаря лучшим результатам в очных встречах с Грецией.