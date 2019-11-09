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Шедевр Орсолини и курьезный гол Капуто в видеообзоре матча Сассуоло – Болонья – 3:1

00:52 8 Читати українською
Шедевр Орсолини и курьезный гол Капуто в видеообзоре матча Сассуоло – Болонья – 3:1
Сассуоло – Болонья – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сассуоло на своем поле обыграл Болонью в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

34’ Франческо Капуто
68’ Жереми Бога
75’ Франческо Капуто
 
Рикардо Орсолини 70’
34’ Франческо Капуто
68’ Жереми Бога
70’ Рикардо Орсолини
75’ Франческо Капуто

В равном поединке Сассуоло удалось одержать комфортную победу. Отметим первый гол "нероверди", когда после ряда попыток пробить Скорупски и серии рикошетов Франческо Капуто удалось отправить мяч в сетку. У гостей настоящим шедевром ответил Рикардо Орсолини.

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После отчетного тура Сассуоло набрал 13 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. У Болонье осталось 12 пунктов, "россоблу" расположились на четырнадцатой строчке.

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Франческо Капуто Франческо Капуто Болонья Болонья Сассуоло Сассуоло Италия Видеоновости Рикардо Орсолини Рикардо Орсолини Сассуоло - Болонья
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