Шедевр Орсолини и курьезный гол Капуто в видеообзоре матча Сассуоло – Болонья – 3:1

Сассуоло на своем поле обыграл Болонью в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В равном поединке Сассуоло удалось одержать комфортную победу. Отметим первый гол "нероверди", когда после ряда попыток пробить Скорупски и серии рикошетов Франческо Капуто удалось отправить мяч в сетку. У гостей настоящим шедевром ответил Рикардо Орсолини.

Сассуоло легко обыграл Болонью – команда Михайловича проиграла третий матч подряд

После отчетного тура Сассуоло набрал 13 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. У Болонье осталось 12 пунктов, "россоблу" расположились на четырнадцатой строчке.