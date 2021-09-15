Шедевр нападающего в видеообзоре матча Шериф U-19 – Шахтер U-19 – 0:5
16:47 - Читати українською
Шахтер U-19 без проблем разгромил своих сверстников из Шерифа в Юношеской лиге УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных мгновений встречи на Футбол 24.
завершено
Артём Векленко 36’
Кирилл Сигеев 56’
Даниил Гончарук 64’
Антон Глущенко 68’
Владислав Погорелый 90+3’
36’ Артём Векленко
56’ Кирилл Сигеев
64’ Даниил Гончарук
68’ Антон Глущенко
90+3’ Владислав Погорелый
"Горняки" вяло начали, но во второй половине первого тайма добавили, что сразу же конвертировалось в забитый мяч. Его в свой актив записал Векленко. После перерыва Шахтер почти не встречал сопротивления от Шерифа.
Шахтер U-19 разгромил Шериф U-19 в выездном матче Юношеской лиги УЕФА
Удвоить преимущество дончанам удалось усилиями Сигеева, а после этого еще и шедевром отметился Гончарук – пробросил мяч между ног одному сопернику, обыграл в штрафной другого и пробил в дальний угол. Четвертый и пятый гола Шахтер забивал с пенальти. В итоге – 5:0!
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