Шахтер U-19 без проблем разгромил своих сверстников из Шерифа в Юношеской лиге УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных мгновений встречи на Футбол 24.

"Горняки" вяло начали, но во второй половине первого тайма добавили, что сразу же конвертировалось в забитый мяч. Его в свой актив записал Векленко. После перерыва Шахтер почти не встречал сопротивления от Шерифа.

Шахтер U-19 разгромил Шериф U-19 в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

Удвоить преимущество дончанам удалось усилиями Сигеева, а после этого еще и шедевром отметился Гончарук – пробросил мяч между ног одному сопернику, обыграл в штрафной другого и пробил в дальний угол. Четвертый и пятый гола Шахтер забивал с пенальти. В итоге – 5:0!