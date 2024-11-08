Челси еще до перерыва настрелял беспомощным армянам 6 голов. Самый красивый в активе Михаила Мудрика. Украинец получил мяч перед штрафной площадкой, немного сместился и попал точно в девятку.

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После перерыва Челси включил эконом-режим, которого хватило для еще 2 голов – 8:0. Дубли в активе Нкунку и Феликса, Энцо Фернандес может похвастаться хет-триком ассистов.