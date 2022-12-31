Вингер сборной Украины Михаил Мудрик забрал вторую индивидуальную награду за два дня в Шахтере.

Накануне 21-летнего украинца признали лучшим игроком клуба в году. В последний день 2022-го звезда еще и получил награду за самый эффектный гол Шахтера, сообщает пресс-служба дончан .

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"Горняки" организовали проект "Battle голов", чтобы выбрать лучший мяч. Было 16 претендентов, но после трех этапов отбора выбрали двух финалистов – голы Александра Зубкова и Михаила Мудрика в матчах Лиги чемпионов. 21-летний вингер набрал 348 голосов, а его 26-летний визави – 262.

Напомним, ранее триумфаторами проекта становились Виктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019) и Алан Патрик (2020, 2021).

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