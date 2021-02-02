Вулверхэмптон принимал Арсенал в рамках 22-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Арсенал активно начал игру, ближе к середине тайма Пепе открыл счет, оставив в дураках двух защитников Вулверхэмптона. Еще до свистка на перерыв Луис привез пенальти, за что был удален, а хозяева выровняли положение.

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После перерыва Жоау Моутинью красивым дальним выстрелом вывел уже "волков" вперед. Все шансы Арсенала отыграться похоронил Лено, вратарь "канониров" получил нелепую красную карточку.

Победа подняла Вулверхэмптон на 14-ю строчку, Арсенал расположился на 10-м месте.

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