Фиорентина и Ювентус расписали ничью в 33 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Хозяева вышли вперед благодаря неосмотрительности Рабьо. Француз в штрафной поднял руки к небу, и именно в верхнюю конечность попал мяч. Влахович элегантной паненкой оформил свой 17 мяч в чемпионате.

Ювентус спас ничью с Фиорентиной и поднялся на вторую строчку, Интер победой над Вероной укрепил лидерство

Ювентус отыгрался сразу после перерыва. Мората роскошным парашютом попал в "девятку" ворот Фиорентины. Впрочем, сделать что-то большее команда Пирло не смогла – 1: 1.