Шедевр Мбаппе признан лучшим голом тура Лиги чемпионов
Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе не устает зажигать в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Парижане не без проблем победили Ювентус (2:1) в 6-м туре ЛЧ. Первым голом во встрече отличился 23-летний француз, которому удалось пройти соперников и пробить из-за пределов штрафной.
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Как сообщает сайт УЕФА, это взятие ворот было признано лучшим в туре. Соперниками Мбаппе были шедевры Эрика-Максима Шупо-Мотинга (Бавария), Жоты (Селтик) и Жоау Мариу (Бенфика).
Килиан Мбаппе завершил групповой этап престижнейшего европейского турнира лучшим бомбардиром, имея 7 голов в активе. Также звездный француз еще отдал три результативных передачи.
Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала.